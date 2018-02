× Chicago Cubs announce broadcast schedule

CHICAGO, Illinois – On Tuesday, the Chicago Cubs announced their broadcast schedule for the 2018 campaign

You can see the full schedule here (PDF)

You can watch all 45 games plus 4 pre-seaon games on WQAD or on our sister station MYTV 8. See the entire 2018 Cubs broadcast schedule below.

Day Date Opp. First Pitch

Thur 3/29 @ Miami 11:40 AM

Fri 3/30 @ Miami 6:10 PM

Sat 3/31 @ Miami 6:10 PM

Sun 4/1 @ Miami 12:10 PM

Mon 4/2 @ Cincinnati 3:10 PM

Tue 4/3 @ Cincinnati 5:40 PM

Wed 4/4 OFF DAY

Thur 4/5 @ Milwaukee 7:10 PM

Fri 4/6 @ Milwaukee 7:10 PM

Sat 4/7 @ Milwaukee 3:05 PM

Sun 4/8 @ Milwaukee 1:10 PM

Mon 4/9 vs. Pittsburgh 1:20 PM

Tue 4/10 OFF DAY

Wed 4/11 vs. Pittsburgh 7:05 PM

Thur 4/12 vs. Pittsburgh 1:20 PM

Fri 4/13 vs. Atlanta 1:20 PM

Sat 4/14 vs. Atlanta 1:20 PM

Sun 4/15 vs. Atlanta 1:20 PM

Mon 4/16 vs. St. Louis 6:05 PM

Tue 4/17 vs. St. Louis 7:05 PM

Wed 4/18 vs. St. Louis 1:20 PM

Thur 4/19 OFF DAY

Fri 4/20 @ Colorado 7:40 PM

Sat 4/21 @ Colorado 7:10 PM

Sun 4/22 @ Colorado 2:10 PM

Mon 4/23 OFF DAY

Tue 4/24 @ Cleveland 5:10 PM

Wed 4/25 @ Cleveland 6:10 PM

Thur 4/26 vs. Milwaukee 7:05 PM

Fri 4/27 vs. Milwaukee 1:20 PM

Sat 4/28 vs. Milwaukee 1:20 PM

Sun 4/29 vs. Milwaukee 1:20 PM

Mon 4/30 vs. Colorado 6:05 PM

Tue 5/1 vs. Colorado 7:05 PM

Wed 5/2 vs. Colorado 1:20 PM

Thur 5/3 OFF DAY

Fri 5/4 @ St. Louis 7:15 PM

Sat 5/5 @ St. Louis 1:15 PM

Sun 5/6 @ St. Louis 7:05 PM

Mon 5/7 vs. Miami 7:05 PM

Tue 5/8 vs. Miami 7:05 PM

Wed 5/9 vs. Miami 1:20 PM

Thur 5/10 OFF DAY

Fri 5/11 vs. White Sox 1:20 PM

Sat 5/12 vs. White Sox 1:20 PM

Sun 5/13 vs. White Sox 1:20 PM

Mon 5/14 OFF DAY

Tue 5/15 @ Atlanta 6:35 PM

Wed 5/16 @ Atlanta 6:35 PM

Thur 5/17 @ Atlanta 6:35 PM

Fri 5/18 @ Cincinnati 6:10 PM

Sat 5/19 @ Cincinnati 6:10 PM

Sun 5/20 @ Cincinnati 12:10 PM

Mon 5/21 OFF DAY

Tue 5/22 vs. Cleveland 6:05 PM

Wed 5/23 vs. Cleveland 7:05 PM

Thur 5/24 OFF DAY

Fri 5/25 vs. SF Giants 1:20 PM

Sat 5/26 vs. SF Giants 6:15 PM

Sun 5/27 vs. SF Giants 7:05 PM

Mon 5/28 @ Pittsburgh 12:35 PM

Tue 5/29 @ Pittsburgh 6:05 PM

Wed 5/30 @ Pittsburgh 6:05 PM

Thur 5/31 @ NY Mets 6:10 PM

Fri 6/1 @ NY Mets 6:10 PM

Sat 6/2 @ NY Mets 6:15 PM

Sun 6/3 @ NY Mets 12:10 PM

Mon 6/4 OFF DAY

Tue 6/5 vs. Philadelphia 7:05 PM

Wed 6/6 vs. Philadelphia 7:05 PM

Thur 6/7 vs. Philadelphia 1:20 PM

Fri 6/8 vs. Pittsburgh 1:20 PM

Sat 6/9 vs. Pittsburgh 1:20 PM

Sun 6/10 vs. Pittsburgh 1:20 PM

Mon 6/11 @ Milwaukee 7:10 PM

Tue 6/12 @ Milwaukee 7:10 PM

Wed 6/13 @ Milwaukee 1:10 PM

Thur 6/14 OFF DAY

Fri 6/15 @ St. Louis 7:15 PM

Sat 6/16 @ St. Louis 7:15 PM

Sun 6/17 @ St. Louis 1:15 PM

Mon 6/18 vs. LA Dodgers 7:05 PM

Tue 6/19 vs. LA Dodgers 7:05 PM

Wed 6/20 vs. LA Dodgers 1:20 PM

Thur 6/21 @ Cincinnati 6:10 PM

Fri 6/22 @ Cincinnati 6:10 PM

Sat 6/23 @ Cincinnati 3:10 PM

Sun 6/24 @ Cincinnati 12:10 PM

Mon 6/25 @ LA Dodgers 9:10 PM

Tue 6/26 @ LA Dodgers 9:10 PM

Wed 6/27 @ LA Dodgers 9:10 PM

Thur 6/28 @ LA Dodgers 2:10 PM

Fri 6/29 vs. Minnesota 4:05 PM

Sat 6/30 vs. Minnesota 1:20 PM

Sun 7/1 vs. Minnesota 1:20 PM

Mon 7/2 OFF DAY

Tue 7/3 vs. Detroit 1:20 PM

Wed 7/4 vs. Detroit 1:20 PM

Thur 7/5 OFF DAY

Fri 7/6 vs. Cincinnati 1:20 PM

Sat 7/7 vs. Cincinnati 1:20 PM

Sun 7/8 vs. Cincinnati 1:20 PM

Mon 7/9 @ SF Giants 9:15 PM

Tues 7/10 @ SF Giants 9:15 PM

Wed 7/11 @ SF Giants 2:45 PM

Thur 7/12 OFF DAY

Fri 7/13 @ San Diego 9:10 PM

Sat 7/14 @ San Diego 9:10 PM

Sun 7/15 @ San Diego 3:10 PM

7/16-18 ALL-STAR BREAK (Washington D.C.)

Thur 7/19 vs. St. Louis 6:05 PM

Fri 7/20 vs. St. Louis 1:20 PM

Sat 7/21 vs. St. Louis 6:15 PM

Sun 7/22 vs. St. Louis 1:20 PM

Mon 7/23 vs. Arizona 7:05 PM

Tue 7/24 vs. Arizona 7:05 PM

Wed 7/25 vs. Arizona 1:20 PM

Thur 7/26 vs. Arizona 1:20 PM

Fri 7/27 @ St. Louis 7:15 PM

Sat 7/28 @ St. Louis 3:05 PM

Sun 7/29 @ St. Louis 7:05 PM

Mon 7/30 OFF DAY

Tue 7/31 @ Pittsburgh 6:05 PM

Wed 8/1 @ Pittsburgh 6:05 PM

Thur 8/2 vs. San Diego 7:05 PM

Fri 8/3 vs. San Diego 1:20 PM

Sat 8/4 vs. San Diego 1:20 PM

Sun 8/5 vs. San Diego 1:20 PM

Mon 8/6 @ Kansas City 7:15 PM

Tue 8/7 @ Kansas City 7:15 PM

Wed 8/8 @ Kansas City 7:15 PM

Thur 8/9 OFF DAY

Fri 8/10 vs. Washington 1:20 PM

Sat 8/11 vs. Washington 3:05 PM

Sun 8/12 vs. Washington TBD

Mon 8/13 OFF DAY

Tue 8/14 vs. Milwaukee 1:20 PM

Wed 8/15 vs. Milwaukee 1:20 PM

Thur 8/16 @ Pittsburgh 6:05 PM

Fri 8/17 @ Pittsburgh 6:05 PM

Sat 8/18 @ Pittsburgh 6:05 PM

Sun 8/19 @ Pittsburgh 12:35 PM

Mon 8/20 OFF DAY

Tue 8/21 @ Detroit 6:10 PM

Wed 8/22 @ Detroit 6:10 PM

Thur 8/23 vs. Cincinnati 7:05 PM

Fri 8/24 vs. Cincinnati 1:20 PM

Sat 8/25 vs. Cincinnati 1:20 PM

Sun 8/26 vs. Cincinnati 1:20 PM

Mon 8/27 vs. NY Mets 7:05 PM

Tue 8/28 vs. NY Mets 7:05 PM

Wed 8/29 vs. NY Mets 1:20 PM

Thur 8/30 OFF DAY

Fri 8/31 @ Philadelphia 6:05 PM

Sat 9/1 @ Philadelphia 6:05 PM

Sun 9/2 @ Philadelphia 12:35 PM

Mon 9/3 @ Milwaukee 1:10 PM

Tue 9/4 @ Milwaukee 7:10 PM

Wed 9/5 @ Milwaukee 7:10 PM

Thur 9/6 @ Washington 6:05 PM

Fri 9/7 @ Washington 6:05 PM

Sat 9/8 @ Washington 6:05 PM

Sun 9/9 @ Washington 12:35 PM

Mon 9/10 vs. Milwaukee 7:05 PM

Tue 9/11 vs. Milwaukee 7:05 PM

Wed 9/12 vs. Milwaukee 7:05 PM

Thur 9/13 OFF DAY

Fri 9/14 vs. Cincinnati 1:20 PM

Sat 9/15 vs. Cincinnati 3:05 PM

Sun 9/16 vs. Cincinnati 1:20 PM

Mon 9/17 @ Arizona 8:40 PM

Tue 9/18 @ Arizona 8:40 PM

Wed 9/19 @ Arizona 8:40 PM

Thur 9/20 OFF DAY

Fri 9/21 @ White Sox 3:10 PM

Sat 9/22 @ White Sox 6:10 PM

Sun 9/23 @ White Sox 1:10 PM

Mon 9/24 vs. Pittsburgh 7:05 PM

Tues 9/25 vs. Pittsburgh 7:05 PM

Wed 9/26 vs. Pittsburgh 7:05 PM

Thur 9/27 vs. Pittsburgh 7:05 PM

Fri 9/28 vs. St. Louis 1:20 PM

Sat 9/29 vs. St. Louis TBD

Sun 9/30 vs. St. Louis 2:20 PM