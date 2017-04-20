Panthers send 17 to the next level

Boys Basketball
Tray Buchanan – University of North Dakota
Bowling
Leah Samuelson-Burkeybile – Maryville College
Boys & Girls Soccer
Sandra Camarillo – Augustana College
Lexi Garza – University of Dubuque
Samantha Stevens – Scott Community College
Mohamed Diallo – Scott Community College
Softball
Brittni LaFountaine – Illinois State University
Kaitlyn Markin – Central Missouri State University
Samantha Miner – Spoon River Community College
Tristan Bautista – Augustana College
Alexus Coleman – Black Hawk Community College
Taylor Workheiser – Black Hawk Community College
Swimming
Ian Johnson – Western Illinois University
Tennis
Emma Lang – St. Ambrose University
Track/Cross Country
Sawyer Swearingen – Augustana College
Demariye Carpenter – College of DeuPage
Volleyball
Liliana Gallegos – Black Hawk College