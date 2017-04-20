Panthers send 17 to the next level

Posted 11:43 pm, April 20, 2017, by

Boys Basketball

Tray Buchanan – University of North Dakota

Bowling

Leah Samuelson-Burkeybile – Maryville College

Boys & Girls Soccer

Sandra Camarillo – Augustana College

Lexi Garza – University of Dubuque

Samantha Stevens – Scott Community College

Mohamed Diallo – Scott Community College

Softball

Brittni LaFountaine – Illinois State University

Kaitlyn Markin – Central Missouri State University

Samantha Miner – Spoon River Community College

Tristan Bautista – Augustana College

Alexus Coleman – Black Hawk Community College

Taylor Workheiser – Black Hawk Community College

Swimming

Ian Johnson – Western Illinois University

Tennis

Emma Lang – St. Ambrose University

Track/Cross Country

Sawyer Swearingen – Augustana College

Demariye Carpenter – College of DeuPage

Volleyball

Liliana Gallegos – Black Hawk College